Двоє людей поранені на Рівненщині через вибух гранати, привезеної з зони бойових дій – Нєбитов

Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов повідомив про інцидент з вибухом у Рівненській області привезеної з зони бойових дій гранати, внаслідок чого тяжкі поранення отримали молоді хлопець та дівчина.

"На Рівненщині граната вибухнула в руках 22-річного хлопця. Він і його 23-річна дівчина отримали тяжкі поранення. Вони в лікарні. Молодший брат та інші члени родини, на щастя, не постраждали. Молода пара – студенти-медики, приїхали до батьків у гості з Києва", – написав Нєбитов у Facebook.

Він зазначив, що "війна прийшла в цей мирний будинок не з ракетою ворога – а з сувеніром, привезеним із зони бойових дій" і що до інциденту причетний батько юнака.

"Скільки ще трагедій повинно статись, щоб наші громадяни зрозуміли: разом із трофеєм з фронту вони приносять додому небезпеку? Які доводи вам ще потрібні?... На жаль, навіть такі болісні випадки нічого не вчать людей… Закликаю всіх, хто досі тримає вдома вибухові колекції, здати їх до поліції. Зброя повинна бити ворога – не вас і ваших дітей", – наголосив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов повідомив, що з початку поточного року поліцейські вилучили 19 тис. 666 гранат.