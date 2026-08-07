Міносвіти збільшило кількість годин на історію в 7-9 класах та дозволило завершити навчання за початковою програмою

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанов щодо державних стандартів загальної середньої освіти та оновив чотири державні стандарти, зокрема, учням надана можливість завершити навчання за тим стандартом, за яким вони його розпочали, а кількість годин на вивчення історії у 7-9 класах збільшена, повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України у п’ятницю.

"З 1 вересня 2027 року в Україні розпочнеться впровадження профільної середньої освіти. Водночас учні, які розпочали навчання до запровадження Нової української школи, зможуть продовжувати його за Державним стандартом 2011 року", – йдеться в повідомленні.

Також до державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти додано окремі базові навчальні плани для класів і груп з українознавчим компонентом.

"Це рішення закріплює на державному рівні можливість навчатися за програмами з українознавчими предметами для дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території України. Такі програми допомагають дітям зберігати зв’язок з українською системою освіти та водночас уникати надмірного навантаження через одночасне навчання за двома повними програмами", – розповіли в Міноствіти.

В Державному стандарті базової середньої освіти збільшено кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7-9 класах. "Упродовж цього циклу навчання сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі в базовому навчальному плані збільшено на дві години", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, термінологію Державного стандарту базової середньої освіти приведено у відповідність до сучасного законодавства у сферах інклюзивної освіти та безбар’єрності.

"Зокрема, оновлено термінологію, яка стосується учнів з особливими освітніми потребами. Акцент зміщується з опису медичного діагнозу дитини на визначення функціональних труднощів, з якими вона стикається під час навчання, а також необхідного рівня підтримки. Наприклад, замість формулювання "діти з порушенням слуху" використовуватиметься поняття "учні із функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової функції". Аналогічно оновлено визначення, що стосуються труднощів, пов’язаних із зором, опорно-руховим апаратом, мовленням, інтелектуальним розвитком та іншими випадками, коли дитина потребує додаткової підтримки. Такий підхід дає змогу зосередитися на дитині та її розвитку, а не обмежувати її медичним діагнозом", – пояснили у відомстві.

Державний стандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для різних типів закладів освіти: базові навчальні плани будуть спільними для академічних ліцеїв, закладів професійної освіти та закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти.

Також у Державному стандарті базової середньої освіти з’являється окремий базовий навчальний план для закладів спеціалізованої освіти, який передбачає більше можливостей для поглибленого вивчення окремих предметів, профільних курсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

В Міноствіти зазначили, що ці зміни ухвалені, щоб узгодити нормативну базу із чинним законодавством, розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року. "Щоб школи могли правильно організувати освітній процес з урахуванням усіх цих змін, впродовж серпня Міністерство освіти і науки України внесе відповідні уточнення до типових освітніх програм", – зазначили у відомстві.

Відповідний проєкт постанови було винесено на громадське обговорення і розміщено 25 березня на вебсайті Міністерства освіти і науки України. Пропозиції та зауваження до проєкту акта приймали до 9 квітня.