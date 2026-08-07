Ворог атакував Одесу, пошкоджено стадіон "Чорноморець", є поранений – ОВА

Спортивну інфраструктуру Одеси пошкоджено внаслідок ворожої атаки, попередньо є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі", – написав він у телеграм в п’ятницю.
"Деталі з’ясовуємо", – додав Кіпер.
За даними місцевих медіа, влучання зафіксовано по стадіону "Чорноморець" в Одесі. На відео видно пробитий дах арени після російського удару
Трохи пізніше Кіпер підтвердив, що внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в центрі міста. "Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина", – написав він у телеграм.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.