Ворог атакував Одесу, пошкоджено стадіон "Чорноморець", є поранений – ОВА

Спортивну інфраструктуру Одеси пошкоджено внаслідок ворожої атаки, попередньо є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі", – написав він у телеграм в п’ятницю.

"Деталі з’ясовуємо", – додав Кіпер.

За даними місцевих медіа, влучання зафіксовано по стадіону "Чорноморець" в Одесі. На відео видно пробитий дах арени після російського удару

Трохи пізніше Кіпер підтвердив, що внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в центрі міста. "Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина", – написав він у телеграм.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.