Міністр Бутенко: Навчальний процес в Україні розпочнеться вчасно – 1 вересня

Навчальні заклади України, попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників, розпочнуть 2026/2027 навчальний рік вчасно, зарплати педагогів зростуть ще на 20%, стипендії – вдвічі, заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників, навчання розпочнеться вчасно. Цього року працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти", – написав він у Телеграмі за підсумками наради під головуванням прем’єр-міністра.

За даними Бутенка, станом на зараз понад 11,3 тисячі шкіл з укриттями – це близько 80% учнів і учениць; будуються ще 113 укриттів і 18 підземних дитсадків; на маршрутах 7 522 шкільні автобуси, ще 610 закуповуються; 500 закладів освіти отримають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії.

"З 1 вересня зарплати педагогів і педагогинь зростуть ще на 20%, стипендії – вдвічі. Майже 3 мільйони школярів і школярок отримуватимуть безоплатне гаряче харчування, а 150 академічних ліцеїв першими почнуть пілотування старшої профільної школи", – написав Бутенко.