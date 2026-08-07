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Міністр Бутенко: Навчальний процес в Україні розпочнеться вчасно – 1 вересня

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Міністр Бутенко: Навчальний процес в Україні розпочнеться вчасно – 1 вересня
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Навчальні заклади України, попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників, розпочнуть 2026/2027 навчальний рік вчасно, зарплати педагогів зростуть ще на 20%, стипендії – вдвічі, заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників, навчання розпочнеться вчасно. Цього року працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти", – написав він у Телеграмі за підсумками наради під головуванням прем’єр-міністра.

За даними Бутенка, станом на зараз понад 11,3 тисячі шкіл з укриттями – це близько 80% учнів і учениць; будуються ще 113 укриттів і 18 підземних дитсадків; на маршрутах 7 522 шкільні автобуси, ще 610 закуповуються; 500 закладів освіти отримають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії.

"З 1 вересня зарплати педагогів і педагогинь зростуть ще на 20%, стипендії – вдвічі. Майже 3 мільйони школярів і школярок отримуватимуть безоплатне гаряче харчування, а 150 академічних ліцеїв першими почнуть пілотування старшої профільної школи", – написав Бутенко.

#навчальний_рік #мон #бутенко
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