Зеленський обговорив із Драпатим кадрові питання в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим кадрові питання у війську, які потребують вирішення.

"Обговорили з головнокомандувачем також і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення", – написав Зеленський у телеграмі за підсумками доповіді Драпатого.

Крім того, за словами президента, під час доповіді сторони зосередилися на ситуації на донецькому напрямку, зокрема на захисті Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини, а також обговорили питання посилення цього напрямку.

Зеленський також повідомив, що головнокомандувач доповів про роботу з американською стороною щодо отримання пакетів ракет для систем протиповітряної оборони, а також про результати операцій у межах "далекобійних санкцій" проти РФ, зокрема по Ярославському нафтопереробному заводу. За словами президента, відповідні операції тривають.

"Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", – наголосив президент.