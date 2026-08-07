Ексзаввідділення Харківської обласної психлікарні організував виключення знайомого з військового обліку за $6,5 тис

Колишній завідувач одного з відділень Харківської обласної психіатричної лікарні підозрюється в організації продажу фіктивних діагнозів для виключення військовозобов’язаного з обліку.

"Ексзавідувачу психіатричного відділення повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у вересні минулого року фігурант запропонував своєму знайомому допомогти знятися з військового обліку. За гроші він гарантував вплинути на посадовців лікарень, ВЛК та РТЦК і СП, щоб вони ухвалили рішення щодо виключення з обліку. Всі послуги він оцінив у 6,5 тис.дол, які, за його словами, призначалися для посадовців.

Під час зустрічей у Харкові колишній заввідділення інструктував знайомого, як треба поводитися на оглядах у лікарів та імітувати психічні розлади. Він влаштував медичні обстеження і фіктивні госпіталізації до психіатричної лікарні без фактичного перебування "пацієнта" у стаціонарі. Аналізи замість військовозобов’язаного здавали інші особи, а всі медичні висновки та направлення узгоджувалися заздалегідь.

"Перед оформленням чоловіку давали вказівки не голитися і не приймати душ, а також скаржитися на безсоння, втрату пам’яті, переслідування з боку сусідів і прослуховування телефону",- зазначають в пресслужбі облпрокуратури.

За її даними, завдяки таким діям військовозобов’язаний був поставлений на психіатричний облік і отримав медичні виписки з діагнозом "спадкової хвороби" – гострого психозу, нібито успадкованого по материнській лінії. На підставі сфальсифікованих документів було прийнято рішення щодо виключення його з військового обліку.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в обласній психлікарні. Перевіряється причетність інших медиків до вчинення вказаного злочину.