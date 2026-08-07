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СБУ: викрито ще 4 "ухилянтські" схеми, серед затриманих – посадовець НГУ, лікар і завкафедри вишу

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СБУ: викрито ще 4 "ухилянтські" схеми, серед затриманих – посадовець НГУ, лікар і завкафедри вишу

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція заблокували 4 нові схеми ухилення від мобілізації та затримали сімох організаторів оборудок у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях, повідомляє СБУ.

"За гроші ділки допомагали військовозобов’язаним уникнути призову різними способами, зокрема через підроблені медвисновки, фіктивне працевлаштування та фейкове навчання. Деякі організатори переправляли своїх "клієнтів" за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.

Так, згідно з повідомленням, у Харкові Служба безпеки спільно з ДБР викрила посадовця штабу одного з батальйонів Національної гвардії, який за $8 тис. фіктивно влаштовував військовозобов’язаних на будівельне підприємство зі статусом об’єкта критичної інфраструктури.

"Після "працевлаштування" клієнти сподівалися безперешкодно виїхати за кордон під приводом службових відряджень", – уточнюють в СБУ.

Також на Харківщині співробітники СБУ затримали лікаря-психіатра – ексголову місцевої філії розформованої МСЕК, який продавав ухилянтам довідки про "непридатність" до служби на підставі фейкових психічних захворювань.

На Кіровоградщині, як зазначається в повідомленні, СБУ та Нацполіція затримали завідувача кафедри місцевого університету, який за хабарі зараховував ухилянтів на фейкове навчання до аспірантури з подальшим отриманням відстрочки від служби.

"Вартість такої "послуги" становила $5 тис.", – уточнюють у відомстві.

Крім того, на Вінниччині співробітники Служби безпеки у взаємодії з Національною поліцією викрили ще 4-х організаторів каналу незаконного переправлення ухилянтів за межі України в обхід контрольно-пропускних пунктів.

"За $12 тис. ділки на власних авто супроводжували військовозобов’язаних до державного кордону, а потім показували маршрути його нелегального перетину вплав через річку", – інформують в СБУ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди); ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях спільно з ДБР і Національною поліцією за процесуального керівництва Дергачівської та Кропивницької окружних прокуратур, Вінницької обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

#ухилянти #схеми #сбу
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