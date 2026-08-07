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У Запорізькому районі через атаки FPV-дронами загинули двоє цивільних

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Кількість загиблих у Запорізькому районі через атаки дронів на цивільних зросла, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. У Новосолоному російський дрон атакував автівку. Загинув 41-річний чоловік", – написав він у Телеграмі у пятницю.

За його даними, у Кушугумі через атаку FPV-дрона загинула 48-річна жінка.

Раніше Федоров повідомляв, що ворог атакував FPV-дроном Кушугумську громаду Запорізької області, від поранень померла 55-річна жінка, ще одну людину поранено.

#fpv_дрони #запорізька_область
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