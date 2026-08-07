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Глава МВС: Попри постійні російські штурми, нацгвардійці і прикордонники мають значні успіхи на лінії фронту

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Глава МВС: Попри постійні російські штурми, нацгвардійці і прикордонники мають значні успіхи на лінії фронту
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський обговорив з підрозділами Нацгвардії та прикордонної служби ситуацію на фронті і посилення матеріально-технічного забезпечення бійців.

"Харківщина. Перше відрядження на посаді міністра внутрішніх справ України. У першу чергу зустрівся з військовослужбовцями Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які разом з іншими складовими Сил оборони України тримають позиції в цьому регіоні", – повідомив міністр в телеграм-каналі в п’ятницю.

Він наголосив: "Попри постійні російські штурми та зміну тактики ворога, гвардійці й прикордонники мають значні успіхи. І тут мова не лише про Харківщину, а й про всю лінію фронту".

За словами Вигівського, лише за минулий тиждень підрозділи Нацгвардії та Державної прикордонної служби знищили або пошкодили: 3 танки, 149 артилерійських систем, 809 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, 64 склади боєприпасів та пального, 4982 ворожих дронів.

Глава МВС зауважив, що з кожною цифрою статистики – велика робота, відвага та героїзм військовослужбовців системи МВС.

Вигівський уточнив, що провів тривалу розмову з командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" Денисом "Редісом" Прокопенком, першим заступником командира – начальником штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія" Максимом Голубком, а також заслухав доповіді начальника Центру спецпризначення "Омега" НГУ і начальників Східних управлінь НГУ та ДПСУ.

В цьому контексті він наголосив: "Обговорили не лише ситуацію на лінії фронту, а й питання, які потребують оперативного вирішення. Насамперед – посилення матеріально-технічного забезпечення. Відповідні доручення профільним підрозділам вже надані".

Міністр резюмував, що за час війни бойові підрозділи у складі Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України стали одними з найефективніших.

#фронт #досягнення #вигівський #харківська
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