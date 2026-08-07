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З ТОТ Херсонщини повернуто ще 11 дітей, загалом з початку року – 135

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З ТОТ Херсонщини повернуто ще 11 дітей, загалом з початку року – 135

З тимчасово окупованої територіїї Херсонської області повернули ще 11 дітей, з початку 2026 року – 135 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще 11 дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини. Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків віком від 6 до 17 років. Разом з ними евакуювали й повнолітню особу з числа дітей-сиріт", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Ця рятувальна операція відбулась за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За даними обладміністрації, з початку 2026 року вже повернуто 135 дітей з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Прокудін зазначив, що це непрості історії дітей, які пережили тиск, страх і життя в умовах окупації. "Серед них – чотирнадцятирічний хлопець, якого змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав’язували чужу ідентичність. Попри постійний тиск, він зберігав українську позицію і чекав на можливість виїхати", – написав Прокудін. За його словами, ще одна родина була змушена віддати восьмирічну дитину до російської школи через погрози дитячим будинком. А коли хлопець серйозно захворів, його відмовлялися лікувати через відсутність російського паспорта у матері.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути 2425 неповнолітніх.

Україні вдалося підтвердити 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.

#діти #херсонська_область #bring_kids_back_ua #повернення
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