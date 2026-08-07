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Укргідрометцентр повідомляє про маловоддя на низці річок через нерівномірність опадів у липні

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Укргідрометцентр повідомляє про маловоддя на низці річок через нерівномірність опадів у липні
Фото: https://www.davr.gov.ua

Складна гідрологічна ситуація скалалася у верхів’ї річок Прип’ять та Горинь, а також на Західному та Південному Бузі через погодні умови, повідомляє Український гідрометорологічний центр в п’ятницю.

"У липні 2026 року в Україні середньомісячна температура повітря була нижчою за норму на 0,2-1,9 °C. Протягом місяця на території України дощі випадали дуже нерівномірно як у часі, так і за територією: від слабких і помірних до значних злив", – повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

Через це на переважній частині суббасейнів річок Тиси, Прута, Сірету, Західного Бугу, Прип’яті, Десни та в басейні Дністра переважав дефіцит опадів (40-80% норми, але локально в гірських районах Карпат та на крайньому заході кількість опадів досягала 90-110% норми).

"Складна гідрологічна ситуація утримувалася у верхів’ї Прип’яті (пост Річиця), на її притоці р. Горинь (пост Оженин), на Західному Бузі (пост Литовеж) та спостерігалася на Південному Бузі (пост Тростянчик), де середні витрати води в липні були нижчими за значення екологічної витрати води (53, 61, 96 та 83% відповідно), що є критичним для функціонування екосистем річок", – йдеться в повідомленні.

У суббасейнах Прип’яті та Десни дефіцит опадів був найбільш вираженим – місцями 28-35% норми, водночас на північному сході басейну Десни місцями спостерігалися значення 120-150% норми, що відображає локальний характер дощів.

У басейні Південного Бугу та суббасейні Середнього Дніпра поряд із районами, де випало 40-70% норми, були території з кількістю опадів, близькою до норми або більшою за неї (100-200%). Найбільша просторова контрастність спостерігалася в суббасейнах Нижнього Дніпра та Сіверського Дінця, де поряд із районами з екстремальним надлишком опадів (120-250%, місцями 300-320% норми) відзначалися території з дефіцитом опадів (40-70% норми).

"Протягом місяця на річках країни переважав малозмінний режим низької літньої межені, який переривався незначними короткочасними підвищеннями рівнів води. Водність більшості річок країни в липні 2026 року була меншою та значно меншою за норму… Близькою до критеріїв маловоддя (21-30%) водність спостерігалася на притоках Прип’яті, річках суббасейну Середнього Дніпра, на Південному Бузі, на річці Сірет Карпатського регіону та за загальним припливом до Дністровського водосховища. Маловоддя за основним критерієм оцінки (11-20%) спостерігалося та утримувалося на Прип’яті у створах гідрологічних постів Річиця та Люб’язь, її притоках, на річках суббасейну Середнього Дніпра, на Західному Бузі, Південному Бузі, на річках Карпатського регіону та на р. Дністер", – розповіли в Укргідрометцентрі.

#маловоддя #річки
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