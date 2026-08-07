У суботу в Україні пройдуть дощі, температура вдень знизиться до 24-29°

Дощі та грози пройдуть Україною у суботу, подекуди можливі град та шквали, стане прохолодніше, температура вдень на переважній частині території знизиться до 24-29°, лише на півдні збережеться спека до 35-37°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, в західних областях 14-19°; вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.

У Києві у суботу дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с, температура вночі близько 20°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 серпня найвища температура вдень була 39,2 в 2010р., найнижча вночі 7,8 в 1887р.

У неділю, 9 серпня, без опадів, лише вдень на сході та південному сході країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на Закарпатті, півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві в неділю без опадів, вітер північний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.