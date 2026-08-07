"УЗ" змінює маршрути низки поїздів через безпекову ситуацію на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінює маршрути низки поїздів, зокрема на окремих напрямках організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою, йдеться у повідомленні компанії у Телеграм-каналі в п’ятницю.

Зазначається, що автобусні трансфери передбачено на напрямках Кривий Ріг – Дніпро, П’ятихатки–Дніпро та Лозова–Орілька.

Для пасажирів до станцій "Кам’янське-Пасажирське", "Верхівцеве", "Вільногірськ" та "Верхньодніпровськ", які прямують поїздами №32 Перемишль–Запоріжжя, №86 Львів–Дніпро, №286 Львів–Дніпро, №42 Трускавець–Дніпро або №40 Солотвино–Запоріжжя, передбачено можливість доїхати до необхідної станції електропоїздами з Дніпра.

Йдеться про електропоїзди №6035 Дніпро – Пост Списання із відправленням із Дніпра о 16 :42, №6037 Дніпро–П’ятихатки - о 17:34 та №6043 Дніпро–П’ятихатки – відправлення о 20:20.

В "УЗ" утчонюють, що купувати новий квиток не потрібно, адже він діятиме для посадки на електропоїзд без доплат.

Зазначається також, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку буде обмежено по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою.

"Це дозволить нам швидше повернутися до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", - пояснюють у компанії.

Таким чином, затримки торкнуться потягів №41/42 Дніпро-Трускавець, №87/88 Дніпро-Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30), № 83/84 Дніпро-Мукачево (відправлення у зворотному напрямку орієнтовно +2:00).

"Укрзалізниця" додала, що обігові затримки спричинять №285/286 Дніпро-Львів (зі Львова виїде +2:00), поїзд №3/4 Дніпро - Ужгород (у зворотному напрямку №29 Ужгород–Київ +1:00), №85/86 Дніпро-Львів (зі Львова №128 виїде +3:00), №119/120 Дніпро-Холм (відповідно Холм–Київ +7:00) та потяг №120/119 Холм-Дніпро (+2:33 із Дніпра).

"Прохання прибувати на станції завчасно, уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах і зважати на безпекові вимоги залізничників", - наголосили в "УЗ".