Помер один із поранених при обстрілі Києва 5 серпня

Кількість жертв російського обстрілу Києва в ніч на середу, 5 серпня, зросла до двох: один із поранених під час атаки помер в лікарні.

"Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня", – повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА) у п’ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки на Київ 5 серпня постраждали 24 людини, 15 із них було госпіталізовано, четверо перебувають у тяжкому стані, одна людина загинула.

В Київській області тоді ж внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 36 людей отримали тілесні ушкодження, з них вісім людей загинули та троє отримали поранення на залізничній платформі "Квітневий" в Броварському районі. Четвер, 6 серпня, в Київській області був оголошений Днем жалоби.