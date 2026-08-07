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Дев'ятеро постраждалих внаслідок ДТП за участі автобуса в Харкові

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Дев'ятеро постраждалих внаслідок ДТП за участі автобуса в Харкові
Фото: Нацполіція

У п'ятницю вранці на перехресті проспекту Альошина та вулиці Бібліка у Харкові сталася ДТП за участі автобуса, постраждали 9 людей.

"28-річний водій автомобіля Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з автобусом Karsan під керуванням 73-річного водія. Після зіткнення автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford під керуванням 53-річного чоловіка", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих – пасажири та водій автобуса.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

#харків #дтп
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