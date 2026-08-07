У деяких населених пунктах Київщини спостерігається погіршення якості атмосферного повітря

У низці населених пунктів Київщини спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, що може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, людей, чутливих до подразнень, та дітей, повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) у п’ятницю.

"Погіршилася якість атмосферного повітря у містах: Вишгород, Боярка, Васильків, Обухів, Бровари та селищах Іванків та Велика Димерка, де зафіксовано підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

В той же час, як повідомляє КОВА, у більшості населених пунктах Київської області не спостерігається перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі.

До покращення ситуації фахівці рекомендують: тримати вікна зачиненими; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

При цьому рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

У КОВА також нагадили, що 7 серпня у Київській області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. "Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", – йдеться у повідомленні.