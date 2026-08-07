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Клименко та глава МЗС Азербайджану обговорили співпрацю в межах Drone Deal та енергетику

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Клименко та глава МЗС Азербайджану обговорили співпрацю в межах Drone Deal та енергетику
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Ігор Клименко та міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов обговорили розвиток співпраці в оборонно-промисловій сфері в межах ініціативи Drone Deal, а також питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та можливості розширення гуманітарних проєктів.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхуном Байрамовим. (…) Обговорили подальший розвиток українсько-азербайджанської співпраці. Особливу увагу приділили реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Баку у квітні цього року. Зокрема, щодо розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері в межах ініціативи Drone Deal", – написав він у Телеграм у п’ятницю.

За його словами, серед інших ключових тем зустрічі – енергетична безпека, захист критичної інфраструктури, відбудова України та можливості розширення гуманітарних проєктів.

"Цінуємо партнерство Азербайджану та налаштовані на подальшу практичну співпрацю в питаннях, важливих для безпеки наших держав", – резюмував Клименко.

#азербайджан #клименко #мзс
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