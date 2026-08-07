МЗС у річницю вторгнення РФ в Грузію: Мир у Європі можливий лише за умови деокупації всіх загарбаних Росією територій

Сталий мир у Європі можливий лише за умови деокупації всіх загарбаних Росією територій та відновлення сили міжнародного права, заявили у Міністерстві закордонних справ України у зв’язку з 18 роковинами вторгнення Росії в Грузію.

"18 років тому російські війська вторглися на територію суверенної Грузинської держави, брутально порушивши норми міжнародного права та положення Статуту ООН. (…) "Рускій мір" приніс на грузинську землю смерть, розруху, безправ’я та бідність – так само як в усюди у світі, куди він приходить. Регіони Грузії, які колись мали перспективи успішного розвитку, перетворено російським агресором та його проксі на депресивну зону, де грубо нехтуються права людини", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ на сайті у п’ятницю.

Зазначено, що серпень 2008 року став поворотним моментом для сучасної архітектури безпеки. Відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти лише розпалила апетити російського загарбника та проклала прямий шлях до окупації українських Криму та Донбасу у 2014 році, а згодом – до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Україна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Ми ніколи не визнаємо окупації грузинської землі та дотримуватимемося цієї політики допоки російський окупант не забереться геть", – йдеться у заяві МЗС.

"МЗС України вчергове наголошує: Російська Федерація має вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України, виконавши свої міжнародні зобов’язання. Вчинені в ході агресії злочини проти людяності та воєнні злочини не мають терміну давності, а російські злочинці мають постати перед національним та міжнародним правосуддям. Сталий мир у Європі можливий лише за умови деокупації всіх загарбаних Росією територій та відновлення сили міжнародного права.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилювати тиск на Росію, як державу-агресора, розширювати санкційні обмеження та об’єднувати зусилля для притягнення воєнно-політичного керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії, а російських злочинців – за всі подальші звірства", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.