Воду в Марганець та навколишні громади планується подати впродовж найближчої доби – ОВА

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Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив про активні роботи з підключення до тимчасового альтернативного джерела водопостачання міста Марганець та навколишніх населених пуктів, де через аварію кілька днів не було води.

"Цілодобово триває підключення Марганецької та навколишніх громад до альтернативного джерела водопостачання. Перевірив, як проходять роботи на об’єкті. Зараз там – сім бригад зварювальників з Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського, Запоріжжя. Вони забезпечені матеріалами та обладнанням, працюють два десятки одиниць техніки. Вже завершені всі підготовчі будівельні роботи та стартував монтаж", – написав Ганжа у Телеграм у п’ятницю.

За його словами, ведуться роботи з прокладання секції нового трубопроводу, що буде тимчасовим рішенням, "яке дозволить забезпечити централізовану послугу якнайшвидше".

У той же час триває ремонт насосного обладнання на магістральному водогоні, який знаходиться на балансі Регіональному офісу водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів. "Саме через те, що воно вийшло з ладу, жителі залишилися без води. Надаємо держустанові всю необхідну допомогу", – повідомив Ганжа.

Пізніше він повідомив, що вода надійде до громад "упродовж найближчої доби".

За словами очільника обладміністрації, на сьогодні мешканцям Марганця та сусідніх громад уже роздали понад 180 тонн питної води. "Доручив ще збільшити обсяги води, яку передаємо людям. Правоохоронцям поставив завдання посилити патрулювання біля пунктів видачі води та не допускати скупчень людей. Ворог підступно атакує місця, де збираються мирні мешканці, безпека – безумовний пріоритет", – написав Ганжа.

Як повідомлялося, у Марганці та навколишніх громадах вже кілька діб відсутнє забезпечення питною водою. Як повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Він доручив здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні та анонсував "жорсткі висновки" найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір звільнити відповідальну особу через неналежну реакцію на проблему з водопостачанням у Марганці та інших містах Дніпропетровської області. "Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні – у відомствах, які відповідають за забезпечення водою", – сказав він, висловивши сподівання, що обласна та місцева влада оперативніше реагуватиме на потреби мешканців.