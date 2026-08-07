В Маріуполі п'ятий день спостерігаються перебої в електро- та водопостачанні

В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) пролунали вибухи, у місті триває криза з електро- та водопостачанням, повідомляє Маріупольська міська рада у п’ятницю.

"Вночі у Маріуполі пролунала серія вибухів, окупаційна влада заявила про роботу російської ППО. За повідомленням Центру вивчення окупації, зафіксовано влучання та пожежу на електропідстанції "Місто-11". Місцеві жителі повідомляють, що в частині районів міста зникло електропостачання", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Міськрада також нагадала, що раніше у Маріуполі вже були пошкоджені електропідстанції "Мирна", "Місто-11" та "НС-2".

"Через це маріупольці вже п’ятий день стикаються з перебоями в електро- та водопостачанні. За словами містян, у магазинах утворюються великі черги за питною водою, а її вартість зростає майже щодня. Водночас окупаційна адміністрація організовує пункти видачі води", – йдеться у повідомленні.