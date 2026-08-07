У справі про вимагання $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ ексголова СБУ Малюк не фігурує – НАБУ

У кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про вимагання $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ колишній очільник СБУ Василь Малюк не має процесуального статусу, факт передачі йому неправомірної вигоди підозрюваним у справі не встановлено, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НАБУ.

У відповіді на інформаційний запит агентства щодо наявності у слідства доказів, що підозрюваний вимагав $1 млн у росіянина нібито для працівників СБУ за допомогу в уникненні екстрадиції до РФ, а $200 тис. із цієї суми нібито призначалися особисто для Малюка, НАБУ поінформувало: "(…) колишній керівник Служби безпеки України не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Факт передачі йому підозрюваним неправомірної вигоди не встановлено".

30 липня НАБУ повідомило про підозру особі, яка вимагала $1 млн за допомогу у вирішенні питання щодо можливої екстрадиції громадянина до країни-агресора.

За даними слідства, СБУ провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

"Після цього особа, яка, за її словами, мала зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонувала громадянину за $1 млн уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до рф", – зазначалося в повідомленні НАБУ.

31 липня видання "Слідство.інфо" опублікувало журналістський матеріал під назвою "$200 000 – особисто для Малюка". Суд взяв під варту чоловіка, який вимагав $1 млн у росіянина за вирішення питання екстрадиції з СБУ". Тексті базується на даних, оприлюднених під час судового засідання.

Згідно з текстом "Слідства.інфо", НАБУ та САП підозрюють Андрія Осіпова у вимаганні $1 млн хабаря у громадянина РФ Олександра Кузнєцова, гроші нібито мали врятувати чоловіка від екстрадиції з України до РФ.

Посилаючись на слова прокурора САП, видання зазначає, що слідство не встановило факту передачі грошей працівникам СБУ.