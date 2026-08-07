Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Показники "єЧерга" наразі близькі до торішніх – Мінінфраструктури

2 хв читати
Додати як джерело
Показники "єЧерга" наразі близькі до торішніх – Мінінфраструктури

Кількість вантажівок у майже 5 тис. в електронній системі "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") приблизно відповідає показникам серпня минулого року, коли в "єЧерзі" також одночасно було зареєстровано близько 5 тис. машин, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дані системи "єЧерга" не означають, що тисячі вантажівок фізично стоять перед пунктами пропуску або що водії "застрягли" на кордоні", – пояснили у відомстві.

Міністерство наголосило, що некоректно пов’язувати поточну кількість реєстрацій у "єЧерзі" з призупинкою роботи Українського морського коридору, адже основні вантажі, які перевозяться морем, зокрема зерно та металопродукція, майже не транспортуються автомобільним транспортом у порівнюваних обсягах.

"Тому стверджувати, що ситуація з морським коридором спричинила зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску, підстав немає", – підкреслили у відомстві.

Там нагадали, що перевізник, водій або логіст реєструє транспортний засіб у системі завчасно та очікує наближення часу перетину кордону у зручному для нього місці, наприклад вдома, на підприємстві або спеціально облаштованому майданчику.

Мінінфраструктури також зауважило, що кількість транспортних засобів в онлайн-черзі змінюється залежно від сезону, дня тижня та активності перевізників. Так, ближче до осені попит на вантажні перевезення зростає, у будні кількість реєстрацій також зазвичай вища, а у вихідні – зменшується.

Раніше у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що через обстріли портів Великої Одеси на українському кордоні нібито збільшилася кількість вантажівок на сухопутному кордоні.

#єчерга #ситуація #вантажівки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати