Показники "єЧерга" наразі близькі до торішніх – Мінінфраструктури

Кількість вантажівок у майже 5 тис. в електронній системі "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") приблизно відповідає показникам серпня минулого року, коли в "єЧерзі" також одночасно було зареєстровано близько 5 тис. машин, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дані системи "єЧерга" не означають, що тисячі вантажівок фізично стоять перед пунктами пропуску або що водії "застрягли" на кордоні", – пояснили у відомстві.

Міністерство наголосило, що некоректно пов’язувати поточну кількість реєстрацій у "єЧерзі" з призупинкою роботи Українського морського коридору, адже основні вантажі, які перевозяться морем, зокрема зерно та металопродукція, майже не транспортуються автомобільним транспортом у порівнюваних обсягах.

"Тому стверджувати, що ситуація з морським коридором спричинила зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску, підстав немає", – підкреслили у відомстві.

Там нагадали, що перевізник, водій або логіст реєструє транспортний засіб у системі завчасно та очікує наближення часу перетину кордону у зручному для нього місці, наприклад вдома, на підприємстві або спеціально облаштованому майданчику.

Мінінфраструктури також зауважило, що кількість транспортних засобів в онлайн-черзі змінюється залежно від сезону, дня тижня та активності перевізників. Так, ближче до осені попит на вантажні перевезення зростає, у будні кількість реєстрацій також зазвичай вища, а у вихідні – зменшується.

Раніше у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що через обстріли портів Великої Одеси на українському кордоні нібито збільшилася кількість вантажівок на сухопутному кордоні.