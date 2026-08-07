Зеленський доручив Клименку та Корецькому опрацювати питання систематичних порушників ПДР – петиція

Президент України Володимир Зеленський направив звернення до секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка та прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням комплексно опрацювати питання, порушене в електронній петиції щодо систематичних порушників правил дорожнього руху та смертності на дорогах.

У відповіді на петицію, яка набрала понад 25 тис. підписів, Зеленський зазначив, що відповідно до законодавства державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюють Кабінет Міністрів, уповноважені центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Президент також нагадав, що розроблення та затвердження державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки належить до компетенції Кабінету міністрів України.

"З урахуванням викладеного мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України І.Клименка та Прем’єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", – йдеться у відповіді Зеленського на Офіційному інтернет-представництві президента України.

Як повідомлялося, 10 липня петиція на Офіційному інтернет-представництві президента України відносно необхідності винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) набрала необхідну кількість голосів.

Згідно із платформою петицій на сайті Офіційного представництва президента, петицію було подано батьком загиблого у дорожньо-транспортній пригоді в Києві хлопця, військовослужбовцем 2-го Корпусу Нацгвардії "Хартія" Олексієм Глушичем 26 червня 2026 року і вже набрала 25005 голосів із 25000 необхідних для розгляду головою держави.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо посилення відповідальності за небезпечні порушення ПДР. Законопроєкт №15348-1, ініційований Романом Грищуком і підтриманий понад 50 депутатами, передбачає, зокрема, позбавлення права керування для систематичних порушників та посилення кримінальної відповідальності за смертельні ДТП.

Альтернативний законопроєкт був підготовлений профільним комітетом і передбачає переважно посилення штрафів. Комітет рекомендував Верховній Раді взяти за основу саме свій законопроєкт.