МВС Німеччини заявило, що зброї на українському Ан-124 в аеропорту Лейпцига не було

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило чутки про наявність озброєння чи боєприпасів на українському вантажному літаку Ан-124 в аеропорту Лейпциг-Галле, біля якого виявили дрон з вибухівкою, пише Deutsche Welle з посиланням на інформацію від Deutsche Presse-Agentur.

"Про це чітко зазначили під час закритого брифінгу в Бундестазі, на якому були присутні члени комітетів із питань внутрішніх справ та оборони. Офіційно міністерство не коментувало цю інформацію", – йдеться у повідомленні.

Видання уточнює, що вночі 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле за кілька метрів від українського вантажного літака Ан-124 виявили підозрілий предмет. Рентгенівське обстеження показало, що це невеликий безпілотник, оснащений вибухівкою з детонатором. Його знешкодили за допомогою дистанційно керованого робота. Лейпцизький аеропорт призупинив роботу, кілька літаків перенаправили до інших аеропортів.

Приблизно у цей же час німецький транспортний літак компанії DHL, який не зміг приземлитися в Лейпцигу, зіткнувся при повторному наборі висоти з невідомим об’єктом, але продовжив політ. Після посадки на запасному аеродромі в Ганновері виявили легкі пошкодження борту. Ніхто не постраждав.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) заявив, що за цим "стоять не любителі", а люди, які "діяли професійно". Він не виключив, що за інцидентом можуть стояти іноземні держави.

Раніше ЗМІ повідомили, що, згідно конфіденційного звітіу поліції, один із вантажних літаків "Антонов", поряд із яким було знайдено дрон із вибухівкою, був нібито завантажений військовими боєприпасами, які незадовго до цього було перевезено з Франції до Лейпцига і, ймовірно, призначалися для подальшого транспортування.

За даними Міністерства оборони, на той момент в аеропорту не було військових перевезень Бундесверу. Загалом аеропорт "Лейпциг/Галле" вважається важливим транспортним вузлом і логістичним центром для військових. Згідно з повідомленнями владних органів, Україна теж використовує цей аеропорт з початку війни в лютому 2022 року як альтернативний пункт для перевезення військових вантажів.