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Положення про прикордонний режим приведено у відповідність до вимог законодавства

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Положення про прикордонний режим приведено у відповідність до вимог законодавства
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Внесено зміни та приведено у відповідність до вимог законодавства Положення про прикордонний режим та Порядок здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у п’ятницю.

"Внесено зміни до Положення про прикордонний режим, якими запроваджено процедуру прийняття рішення про залишення без руху звернення про надання/визнання недійсним дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, а також порядок надсилання звернення за належністю до відповідного органу Держприкордонслужби для розгляду по суті в разі, якщо надання/визнання недійсним дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу на певній ділянці відповідальності не належить до компетенції органу Держприкордонслужби, до якого надійшло звернення", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Так, передбачено, що без дозволу право на в’їзд, перебування і пропуск у прикордонну смугу мають, зокрема, службові особи Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Національної поліції, Управління державної охорони, Служби безпеки для виконання покладених на них завдань та обов’язків.

У Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні слова "відповідні доручення правоохоронних органів" замінено словами "доручення уповноважених державних органів".

#прикордонний_режим #положення
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