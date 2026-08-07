Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, одна людина загинула, ще одна важко поранена

Російські окупанти вранці атакували дроном цивільну автівку у Херсонській області, літня жінка, що була в авто, зазнала смертельних поранень, її супутник наразі у важкому стані в лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 8:00 російські окупанти атакували дроном цивільну автівку на трасі поблизу села Нова Кубань Борозенської громади. У машині перебували літні люди", – написав Прокудін у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, внаслідок влучання ворожого безпілотника типу "Молнія" вкрай тяжких поранень зазнала 77-річна жінка. Попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Також до лікарні доправили 70-річного чоловіка. У нього діагностували уламкові поранення ока, рук і ніг, перелом кістки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Наразі медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.