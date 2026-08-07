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Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об'єкти ворога

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Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об'єкти ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження у ніч проти п’ятниці РЛС раннього виявлення на ТОТ Криму, ретрансляторів БпЛА та інших об’єктів окупантів.

"У ніч на 7 серпня 2026 року в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Обидва об’єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Також Генштаб повідомив, що підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" – в Оленівці (АР Крим) та Залізному Порту (Херсонська область).

Зазначено, що наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування.

Окрім того, сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.

#генштаб_зсу #цілі #ураження
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