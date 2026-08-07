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У новій редакції викладено Порядок організації здійснення почесних поховань на НВМК

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У новій редакції викладено Порядок організації здійснення почесних поховань на НВМК
Фото: НВМК

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови КМУ "Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам’яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у п’ятницю.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 30.09.2022 № 1109 "Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам’яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища". Викладено у новій редакції Порядок організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, військовому меморіальному кладовищі", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Порядок, зокрема, визначає механізм організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на Національному військовому меморіальному кладовищі, а також на інших військових меморіальних кладовищах.

Внесено також зміни до постанови Кабміну від 21 січня 2025 року №53 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України".

Окрім цього, у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, у нормі про спрямування коштів на організацію та проведення почесного поховання, зазначено нову назву Порядку організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, військовому меморіальному кладовищі.

#поховання #нвмк #порядок
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