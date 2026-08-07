У новій редакції викладено Порядок організації здійснення почесних поховань на НВМК

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови КМУ "Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам’яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у п’ятницю.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 30.09.2022 № 1109 "Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам’яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища". Викладено у новій редакції Порядок організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, військовому меморіальному кладовищі", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Порядок, зокрема, визначає механізм організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на Національному військовому меморіальному кладовищі, а також на інших військових меморіальних кладовищах.

Внесено також зміни до постанови Кабміну від 21 січня 2025 року №53 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України".

Окрім цього, у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, у нормі про спрямування коштів на організацію та проведення почесного поховання, зазначено нову назву Порядку організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, військовому меморіальному кладовищі.