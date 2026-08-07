"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеській областях.

"Спекотна погода сьогодні зумовлює необхідність в ощадливому енергоспоживанні у період з 10:00 до 23:00 (зокрема, у Києві та області, а також на Одещині). Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, користування посудомийною машиною…) на нічні години, коли навантаження на енергосистему зменшиться", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Вона зазначає, що на ранок п’ятниці споживання знову зросло – воно було на 3,2% вищим, ніж в цей же час у четвер. Причина – рекордна спека у частині регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

Водночас дощ у частині південно-західних областей зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

При цьому грози та сильний вітер залишили повністю або частково без світла 118 населених пунктів у семи областях: Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській і Черкаській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.

За даними "Укренерго", внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, у четвер центральна та інші часини Львова залишилися без світла через аварійне відключення енергообладнання, ймовірно, через перенавантаження.