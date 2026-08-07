Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Миколаївщині загинув один чоловік, ще двоє жінок поранено від вибуху предмета у воді

1 хв читати
Додати як джерело

У п'ятницю, 7 серпня, у селі Коблеве Коблівської громади, в акваторії Чорного моря, пролунав вибух вибухонебезпечного предмета, один чоловік загинув, ще дві жінки отримали поранення, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Від вибуху вибухонебезпечного предмета 45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув та дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також очільник обласної військової адміністрації повідомив, що 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці, а 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За словами Решетілова, цієї трагедії могло не статися, "ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку".

Тому він звертає увагу, що "в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це не формальність – перебувати у воді вкрай небезпечно".

#миколаївщина #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати