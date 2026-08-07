На Миколаївщині загинув один чоловік, ще двоє жінок поранено від вибуху предмета у воді

У п'ятницю, 7 серпня, у селі Коблеве Коблівської громади, в акваторії Чорного моря, пролунав вибух вибухонебезпечного предмета, один чоловік загинув, ще дві жінки отримали поранення, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Від вибуху вибухонебезпечного предмета 45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув та дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також очільник обласної військової адміністрації повідомив, що 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці, а 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За словами Решетілова, цієї трагедії могло не статися, "ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку".

Тому він звертає увагу, що "в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це не формальність – перебувати у воді вкрай небезпечно".