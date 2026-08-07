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Вивід військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи неприйнятний для все більшої частки українців – соцопитування

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Вивід військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи неприйнятний для все більшої частки українців – соцопитування
Фото: Генштаб ЗСУ

Абсолютна більшість (60%) українців вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки для України з боку США та країн Європи, водночас готові на таку поступку 33%, а 7% не змогли визначитися із своєю думкою, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 липня по 3 серпня 2026 року.

Порівняно з квітнем менше українців висловлюють готовність схвалити цей сценарій. Так, у квітні 57% були категорично проти (зараз – 60%), а 36% готові були його схвалити (зараз – 33%).

У всіх макрорегіонах більшість відкидає пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, в Києві попри кампанію бомбардувань міста готовність мешканців схвалити таку пропозицію знизилася з 34% до 26%, а частка противників зросла з 62% до 69%.

У той же час заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки у формі значного фінансування та постачання зброї готові схвалити 59% опитаних, а категорично проти цього сценарію 31%.

Абсолютна більшість респондентів (77%) поділяють погляд, що РФ хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір. Лише 12% поділяють песимістичний погляд, що України безнадійний. З січня результати не змінилися.

Лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця поточного 2026 року, ще лише 15% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2027 року. Натомість 45% очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року або пізніше. Як і раніше, відчутна частка (19%) не має визначеної думки з цього питання. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго.

В КМІС зазначають, що з початку року спостерігалося зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно з 65% у січні до 48% у квітні. Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня: зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців-пів року) називають 20% респондентів (у квітні було 29%).

У всіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто готовий терпіти, скільки буде необхідно. Зокрема, у м. Київ показник зріс з 61% у квітні до 69% зараз.

"За сукупністю обставин ми бачимо, що українці все одно зберігають оптимізм і намір продовжувати опір ворогу. Хоча російська кампанія повітряних ударів (особливо – балістичними ракетами) завдає болю і страждань українцям, але це не ламає нашу волю. Українці розуміють, що Росія і росіяни – це екзистенційна загроза, тому боротьба має продовжуватися", – прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він зазначив, що ворог намагається сіяти паніку та зневіру серед українців за допомогою просування поразницьких наративів, але більшість українців мають волю до продовження боротьби, а засилля анонімних коментаторів у соцмережах, які просувають поразницькі наративи, не відображають громадські настрої.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 974 респондентів у віці 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

#вивід_військ #донбас #опитування
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