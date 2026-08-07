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Події

23-річного одесита судитимуть за публічну наругу над Державним прапором України

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В Одесі перед судом постане 23-річний містянин, який вчинив публічну наругу над Державним Прапором України, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області у п’ятницю.

"В ході слідства встановлено, що 23-річний місцевий житель зірвав з фасаду аптеки державний стяг, кинув його на асфальт, почав топтатись, а згодом зламав дерев’яний флагшток. Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду", – йдеться у повідомленні відомства.

Подія сталась 12 липня пізно ввечері на проспекті Шевченка, після скоєного зловмисник пішов з місця події, а менш ніж за пів години був розшуканий військовослужбовцями Національної гвардії України, які здійснювали патрулювання, та доставили його до територіального підрозділу поліції.

Чоловік розкаявся у скоєному і пояснив свої дії станом сп’яніння.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику висунуто обвинувачення у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу (публічна наруга над Державним Прапором України).

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – три роки позбавлення волі.

Слідчі дії тривали під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

#одесит #прапор_україни #наруга
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