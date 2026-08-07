Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кабмін затвердив Положення про супервізію

1 хв читати
Додати як джерело
Кабмін затвердив Положення про супервізію

Уряд України затвердив Положення про супервізію, яким визначаються основні вимоги до здійснення супервізії у сфері психічного здоров’я, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Визначено, що завданнями супервізії є: забезпечення підвищення якості надання послуг у сфері психічного здоров’я; подолання фахівцями професійних труднощів; аналіз та усунення недоліків у роботі фахівців, удосконалення організації їх роботи; мотивування до професійного розвитку; забезпечення дотримання етичних норм та стандартів надання послуг у сфері психічного здоров’я; запобігання професійному вигоранню фахівців; забезпечення емоційної підтримки фахівців", – йдеться у дописі.

Закон "Про систему охорони психічного здоров’я в Україні" був ухвалений у 2025 році та став основою реформи системи психічного здоров’я.

#супервізія #положення
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати