Кабмін затвердив Положення про супервізію

Уряд України затвердив Положення про супервізію, яким визначаються основні вимоги до здійснення супервізії у сфері психічного здоров’я, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Визначено, що завданнями супервізії є: забезпечення підвищення якості надання послуг у сфері психічного здоров’я; подолання фахівцями професійних труднощів; аналіз та усунення недоліків у роботі фахівців, удосконалення організації їх роботи; мотивування до професійного розвитку; забезпечення дотримання етичних норм та стандартів надання послуг у сфері психічного здоров’я; запобігання професійному вигоранню фахівців; забезпечення емоційної підтримки фахівців", – йдеться у дописі.

Закон "Про систему охорони психічного здоров’я в Україні" був ухвалений у 2025 році та став основою реформи системи психічного здоров’я.