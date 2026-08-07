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На Закарпатті ДБР викрило екскерівників РТЦК та СП на незаконному "списанні" понад тисячу чоловіків

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Національною поліцією затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП і його підлеглого – ексначальника відділу обліку та бронювання за "списання" понад тисячі військовозобов’язаних чоловіків, повідомляє ДБР.

"За даними слідства, упродовж 2022-2024 років посадовці РТЦК та СП за попередньою змовою могли вносити недостовірні відомості до військово-облікових і медичних документів", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п’ятницю.

За інформацією ДБР, на підставі підроблених документів чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку. Перевіряється також причетність до схеми окремих членів військово-лікарської комісії.

В ДБР зазначать, що "послуга" коштувала військовозобов’язаним від $8 до $20 тис. з особи.

Згідно з повідомленням, слідство також перевіряє обставини незаконного знищення службових документів, які підлягали тривалому зберіганню.

"За попередніми даними, було знищено понад 1,1 тис. особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров’я", – наголошують у Бюро.

За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували.

У межах кримінального провадження працівники ДБР проводять 17 обшуків за місцями проживання та в автомобілях: колишнього начальника РТЦК та СП, ексначальника відділу обліку та бронювання, операторів ТЦК та СП, членів військово-лікарської комісії, громадян, які могли незаконно уникнути мобілізації.

Екскерівника РТЦК та СП і його колишнього підлеглого затримано. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються повне коло причетних до схеми осіб та всі обставини незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку.

В повідомленні наголошується, що спецоперація "Чесний призов" продовжується: ДБР перевіряє законність рішень, ухвалених посадовцями ТЦК та СП і військово-лікарськими комісіями, та документує схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

#тцк #закарпаття #дбр
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