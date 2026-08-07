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Кабмін призначив Стукало головою Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

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Кабмін призначив Стукало головою Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти
Фото: https://www.facebook.com/natalie.stukalo

Кабінет міністрів України призначив Наталію Стукало головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Уряд також призначив Юрія Северина державним секретарем Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Крім того, погоджено призначення Андрія Беседіна заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, 16 липня головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) обрано Наталію Стукало.

Раніше 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Андрій Беседін очолював Куп’янську міську військову адміністрацію. Був звільнений з цієї посади 4 серпня 2026 року.

#кадри #уряд
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