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Події

Росія атакувала дроном людей на ринку однієї з громад Сумщини, постраждали 10 людей

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Російські війська зранку п’ятниці атакували безпілотником людей на ринку в одній з громад Сумської області, внаслідок чого постраждали 10 осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Черговий цинічний удар росіян по цивільних на Сумщині. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді", – написав він у телеграм-каналі.

За словами Григорова, на цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей у важкому стані.

Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих, зазначив він.

#ринок #атака_рф #сумська_область
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