Росія продовжує формувати бойові підрозділи з українських військовополонених всупереч Женевській конвенції – ISW

Росія продовжує формувати бойові підрозділи з українських військовополонених, що суперечить положенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, добровольчий корпус Міноборони РФ оголосив про створення першої "української добровольчої бригади спецпризначення".

За твердженням Росії, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік Росії.

Наголошується, що окупанти формували цю бригаду шляхом об’єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів.

Зокрема, йдеться про батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського. Росіяни стверджують, що до складу формувань входять українські військовополонені, а також колишні військові, які нібито перейшли на їхній бік.

В ISW зазначили, що вперше зафіксували повідомлення про формування військами Росії бойових підрозділів із використанням українських військовополонених у листопаді 2022 року.

Зокрема останній російський батальйон "Богдан Хмельницький" із полоненими діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "ДНР" у західній частині Донецької області у грудні 2023 року.

Західні аналітики наголошують, що використання Росією українських військовополонених у складі бойових підрозділів є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Зокрема, документ забороняє залучати полонених до військової служби або будь-якої військової діяльності на стороні держави, що захопила їх.

Також наголошується, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час спрямований або утримується в районах, де він може зазнавати впливу вогню зони бойових дій" і не повинен "залучатися до роботи, яка носить шкідливий або небезпечний характер".