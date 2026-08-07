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Росія завдала комбінованого удару по Сумах, двоє людей поранені, в одній з громад зруйновано поштове відділення

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Росія завдала комбінованого удару по Сумах, двоє людей поранені, в одній з громад зруйновано поштове відділення
Фото: Сумська ОВА

Російські війська в ніч на п’ятницю завдали комбінованого удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби, реактивні безпілотники та інші дрони, унаслідок чого двоє людей дістали поранення, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Зафіксовані удари двома керованими авіабомбами, атаки БпЛА реактивного типу та інших ворожих дронів. Двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий", – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити, зазначив Григоров.

Також, додав він, вночі росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді

"Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали", – написав він.

#удар_рф #суми
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