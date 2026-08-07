Гуттереш засудив атаки РФ по Україні та закликав до негайної деескалації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш засудив нещодавні атаки РФ території України, внаслідок чого були жертви і постраждалі, а також "ескалацію конфлікту на території РФ і удари безпілотників".

Згідно з повідомленням на сайті ООН, остання хвиля атак продовжує тривожну тенденцію ескалації ударів по населених пунктах, що, за наявними даними, призвела до рекордного зростання кількості жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань житлової й цивільної інфраструктури в Україні, а також дедалі частіше зачіпає територію Російської Федерації.

У заяві наголошується, що атаки на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та мають бути негайно припинені.

Гуттереш також висловив глибоке занепокоєння зростанням ризиків для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях, а також можливими наслідками для глобальної продовольчої безпеки. Він закликав усі зацікавлені сторони забезпечити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права та захист цивільних портів і морської інфраструктури.

Генсек ООН повторив заклик до негайної деескалації, яка має привести до повного, негайного і безумовного припинення вогню, а також до досягнення справедливого, сталого та всеохоплюючого миру відповідно до міжнародного права, Статуту ООН і відповідних резолюцій Організації Об’єднаних Націй.