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Ворог обстріляв Херсонщину, 32 людини постраждали, з них одна дитина

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Ворог обстріляв Херсонщину, 32 людини постраждали, з них одна дитина

Російські війська обстріляли Херсонську область, 32 людини постраждали, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 32 людини дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Урожайне, Інгулець, Новорайськ, Кучерське, Нововознесенське, Чарівне, Миролюбівка, Станіслав, Хрещенівка, Золота Балка, Високопілля, Костирка, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Милове, Михайлівка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Комишани, Осокорівка, Східне, Давидів Брід, Мала Сейдеминуха, Наддніпрянське, Антонівка, Інгулівка, Придніпровське, Зимівник, Садове, Ульяновка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу,  сільськогосподарські споруди, адмінбудівлю, автівкою швидкої, автобус, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Між тим, в четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14368

#херсонська_область #обстріл
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