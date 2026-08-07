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Двоє загинули, ще 18 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

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Двоє загинули, ще 18 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів із застосуванням ракет, КАБів та БпЛА різних типів по 21 населеному пункту Харківської області, двоє людей загинули, ще 18 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Лозова загинули чоловіки 53 і 50 років, постраждали 11 людей; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 20, 77, 53 років та чоловіки 22 і 84 років; у м. Дергачі поранено 74-річного чоловіка; у сел. Шевченкове зазнав поранень 49-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріл
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