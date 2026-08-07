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ППО України збила 114 зі 147 ворожих цілей, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях

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ППО України збила 114 зі 147 ворожих цілей, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 114 ворожих безпілотника, проте зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом, у ніч на 7 серпня (з 18:00 06 серпня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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