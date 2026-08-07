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Росіяни завдали 48 ударів по Сумщині за добу, постраждали 13 людей, серед них дитина – поліція

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Росіяни завдали 48 ударів по Сумщині за добу, постраждали 13 людей, серед них дитина – поліція
Фото: https://www.facebook.com/policesumy

Російські війська протягом доби завдали 48 ударів по 34 населених пунктах Сумської області, постраждали 13 людей, серед яких дитина, повідомила поліція Сумської області.

Як повідомляється, на місцях працювали слідчо-оперативні групи і вибухотехніки поліції.

У Березівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника постраждали 59-річний чоловік і 51-річна жінка.

У Шосткинській громаді через влучання ворожих БПЛА постраждали 41-річний і двоє 57-річних чоловіків.

В Охтирській громаді внаслідок удару російських дронів постраждав 39-річний чоловік.

У Чернеччинській громаді внаслідок удару ворожого БПЛА травми дістали 37-річний і 43-річний чоловіки.

У Сумській громаді постраждали жінки віком 27, 35 років, чоловіки віком 32, 39 і 57 років, а також семирічна дитина.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

 

#сумська_область #обстріли
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