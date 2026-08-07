Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 392 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, один танк, 67 артсистем, 11 бронемашин, 1589 БПЛА, а також 392 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб, танків – 12 247 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од, артилерійських систем – 47 522 (+67) од, РСЗВ – 2 008 (+2) од, засоби ППО – 1 550 (+3) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од, спеціальна техніка – 4 502 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.