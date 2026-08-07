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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині

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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками та артилерією", – написав він у телешоамі.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району понівечена приватна оселя.

У Вишнівській і Божедарівській громадах Кам'янського району виникли пожежі. Пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська і Шахтарська громади. Понівечені адмінбудівля і авто. Атакував противник і Павлоград.

Між тим, за словами Ганжи, люди не постраждали.

 

#дніпропетровська #обстріл
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