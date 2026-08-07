РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками та артилерією", – написав він у телешоамі.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району понівечена приватна оселя.

У Вишнівській і Божедарівській громадах Кам'янського району виникли пожежі. Пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська і Шахтарська громади. Понівечені адмінбудівля і авто. Атакував противник і Павлоград.

Між тим, за словами Ганжи, люди не постраждали.