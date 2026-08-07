Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 900 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого десятеро людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Десять людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Григорівському, Різдвянці, Юліївці, Матвіївці, Жовтій Кручі, Оріхову, Червоному Яру, Червоній Криниці, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

Він додав, що 727 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Річне, Криничне, Новояковлівку, Веселянку, Підгірне, Розумівку, Таврійське, Одарівку, Матвіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате, Чарівне, Рівне, Микільське та Новоіванівку.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному, а 248 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Рибному, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Преображенці та Цвітковому.

Крім того, надійшло 93 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

#постраждалі #запорізька #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати