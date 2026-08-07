Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і п'ятеро поранених

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 900 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого десятеро людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Десять людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Григорівському, Різдвянці, Юліївці, Матвіївці, Жовтій Кручі, Оріхову, Червоному Яру, Червоній Криниці, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

Він додав, що 727 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Річне, Криничне, Новояковлівку, Веселянку, Підгірне, Розумівку, Таврійське, Одарівку, Матвіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате, Чарівне, Рівне, Микільське та Новоіванівку.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному, а 248 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Рибному, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Преображенці та Цвітковому.

Крім того, надійшло 93 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.