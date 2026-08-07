Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Fire Point анонсував виробництво антибалістики до кінця місяця, щойно отримає німецькі головки самонаведення

2 хв читати
Додати як джерело
Fire Point анонсував виробництво антибалістики до кінця місяця, щойно отримає німецькі головки самонаведення
Фото: https://x.com/iraterekh

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point повідомляє про завершення першого етапу розробки нового проєкту системи протиракетної оборони Freyja та про готовність початку масового виробництва української протибалістичної ракети-перехоплювача FP-7.X до кінця місяця.

"Перший етап Freyja завершено. FP-7X може перейти до масового виробництва вже в серпні, щойно Fire Point отримає інфрачервоні головки самонаведення німецького виробництва від Diehl Defence. Європейські оборонні гіганти, включно з Eurosam, Leonardo, Thales і Saab, приєдналися до оборонного проєкту. Попереду ще більше", – повідомила компанія в соцмережі Х у четвер.

4 серпня генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех повідомила про початок етапу інтеграції європейських компонентів у новий проєкт системи протиракетної оборони Freyja. За її словами, наразі до ініціативи вже долучилися 13 європейських промислових партнерів, а їхня загальна кількість може зрости до 20. Зокрема, норвезька компанія Kongsberg працює над розробкою командного центру, а німецька Diehl Defence веде переговори щодо постачання систем наведення. Проєкт передбачає поєднання української ракети-перехоплювача FP7.X із radar- та оптико-електронними системами європейського виробництва.

"Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому, а також найскладнішому етапі остаточного об'єднання всіх компонентів – радіолокаційних систем спостереження, радіолокаційних систем стеження та голівок самонаведення", – розповіла Терех, зазначивши, що Fire Point планує здійснити перше успішне перехоплення до середини 2027 року.

Основна мета проєкту – створення ефективного та відносно недорогого засобу перехоплення балістичних ракет. У Fire Point розраховують, що вартість однієї ракети-перехоплювача не перевищуватиме 1 мільйон євро, що у 4-6 разів дешевше за ракети до американського комплексу Patriot. Перше успішне перехоплення балістичної цілі компанія планує здійснити до середини 2027 року.

"Ми намагаємося втиснути програму, яка зазвичай займає 20-30 років, у рамки кількох років", – сказав Терех, додавши, що було проведено щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети.

 

#партнери #ракети #розробка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати