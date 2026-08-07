Fire Point анонсував виробництво антибалістики до кінця місяця, щойно отримає німецькі головки самонаведення

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point повідомляє про завершення першого етапу розробки нового проєкту системи протиракетної оборони Freyja та про готовність початку масового виробництва української протибалістичної ракети-перехоплювача FP-7.X до кінця місяця.

"Перший етап Freyja завершено. FP-7X може перейти до масового виробництва вже в серпні, щойно Fire Point отримає інфрачервоні головки самонаведення німецького виробництва від Diehl Defence. Європейські оборонні гіганти, включно з Eurosam, Leonardo, Thales і Saab, приєдналися до оборонного проєкту. Попереду ще більше", – повідомила компанія в соцмережі Х у четвер.

4 серпня генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех повідомила про початок етапу інтеграції європейських компонентів у новий проєкт системи протиракетної оборони Freyja. За її словами, наразі до ініціативи вже долучилися 13 європейських промислових партнерів, а їхня загальна кількість може зрости до 20. Зокрема, норвезька компанія Kongsberg працює над розробкою командного центру, а німецька Diehl Defence веде переговори щодо постачання систем наведення. Проєкт передбачає поєднання української ракети-перехоплювача FP7.X із radar- та оптико-електронними системами європейського виробництва.

"Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому, а також найскладнішому етапі остаточного об'єднання всіх компонентів – радіолокаційних систем спостереження, радіолокаційних систем стеження та голівок самонаведення", – розповіла Терех, зазначивши, що Fire Point планує здійснити перше успішне перехоплення до середини 2027 року.

Основна мета проєкту – створення ефективного та відносно недорогого засобу перехоплення балістичних ракет. У Fire Point розраховують, що вартість однієї ракети-перехоплювача не перевищуватиме 1 мільйон євро, що у 4-6 разів дешевше за ракети до американського комплексу Patriot. Перше успішне перехоплення балістичної цілі компанія планує здійснити до середини 2027 року.

"Ми намагаємося втиснути програму, яка зазвичай займає 20-30 років, у рамки кількох років", – сказав Терех, додавши, що було проведено щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети.