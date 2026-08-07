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7 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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7 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 серпня відзначають День професійного спікера, День особливо безглуздої упаковки, Міжнародний день пива.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Дометія.

День 1625 Російська агресія - Day 1625 Russian aggression

День професійного спікера

Створений для того, щоб об’єднати людей, які виступають на сцені, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами.

Ідея святкувати цей день виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують свої навички для передачі знань та досвіду.

Святкувати День професійного спікера можна у різний спосіб: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів.

День особливо безглуздої упаковки

День особливо безглуздої упаковки - відзначається 7 серпня, це скоріше екологічна ініціатива і заклик до раціонального використання ресурсів та збереження планети.

Міжнародний день пива

Щороку прихильники пива у всьому світі в першу п’ятницю останнього місяця літа – відзначають Міжнародний день пива (International Beer Day). Поки що свято має неофіційний статус.

У день свята його учасники пригощають один одного пивом, а також, у зв'язку із "міжнародністю" дня, пригощаються пивом, звареним за рецептами інших культур. Крім того, невід'ємною частиною цього фестивалю є дегустація нових або рідкісних сортів пива.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Никанора Адамовича Хржонщевського (Тржаски-Хржонщевського) (1836-1906), українського фізіолога, гістолога, патолога, педагога, одного із засновників гістофізіології, засновника перших у світі популярних лекцій з медицини для широких верств населення180 років від дня народження Германа Пауля (1846-1921), німецького мовознавця;

170 років від дня народження Каєтана Абґаровича (1856-1909), польського письменника;

120 років від дня народження Леопольда Івановича Левицького (1906-1973), українського живописця, графіка, одного з основоположників графічного дизайну та реклами;

120 років від дня народження Дезидерія Миллого (1906-1971), українського живописця, графіка, педагога (Словаччина);

80 років від дня народження Джона Кромвелла Мазера (1946), американського астрофізика, космолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (2006).

Ще цього дня:

1960 - Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 - У США ухвалюють Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1970 – Проведення першого комп'ютерного шахового турніру;

1993 - Частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

2000 - Японці винаходять водневий електромобіль;

2008 - Починається російсько-грузинська війна;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного мученика Дометія

Святий преподобний мученик Дометій народився в Персії і спочатку був язичником. Прийнявши християнську віру, він вступив до монастиря в Месопотамії, а згодом перейшов до монастиря святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат, де був висвячений на диякона.

Вважаючи себе негідним священства, Дометій залишив монастир і оселився в печері в Сирії, де проводив час у молитвах і пості. Його побожність і чудеса привертали до нього багатьох людей, які приходили за духовними порадами.

Під час правління імператора Юліана Відступника, Дометій був звинувачений у християнстві. Імператорські посланці, знайшовши його за молитвою, наказали йому йти до імператора. Коли Дометій відмовився, його закидали камінням, а печеру завалили. Він загинув мученицькою смертю 363 року.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.

З прикмет цього дня:

Холодно вранці — зима буде рання і морозна. Яка погода до обіду, такою буде зима до грудня. Погода після обіду показує другу половину зими. Ранковий туман швидко розсіявся — чекай на теплий і ясний день. Лелеки збираються у зграї — готуйся до ранньої та холодної осені. Павуків не видно на звичному місці — буде негода. Півці зранку голосно кукурікають — обіцяють спекотний день.

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#7серпня #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини
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