7 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 серпня відзначають День професійного спікера, День особливо безглуздої упаковки, Міжнародний день пива.
Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Дометія.
День 1625 Російська агресія - Day 1625 Russian aggression
День професійного спікера
Створений для того, щоб об’єднати людей, які виступають на сцені, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами.
Ідея святкувати цей день виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують свої навички для передачі знань та досвіду.
Святкувати День професійного спікера можна у різний спосіб: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів.
День особливо безглуздої упаковки
День особливо безглуздої упаковки - відзначається 7 серпня, це скоріше екологічна ініціатива і заклик до раціонального використання ресурсів та збереження планети.
Міжнародний день пива
Щороку прихильники пива у всьому світі в першу п’ятницю останнього місяця літа – відзначають Міжнародний день пива (International Beer Day). Поки що свято має неофіційний статус.
У день свята його учасники пригощають один одного пивом, а також, у зв'язку із "міжнародністю" дня, пригощаються пивом, звареним за рецептами інших культур. Крім того, невід'ємною частиною цього фестивалю є дегустація нових або рідкісних сортів пива.
Народилися в цей день:
190 років від дня народження Никанора Адамовича Хржонщевського (Тржаски-Хржонщевського) (1836-1906), українського фізіолога, гістолога, патолога, педагога, одного із засновників гістофізіології, засновника перших у світі популярних лекцій з медицини для широких верств населення180 років від дня народження Германа Пауля (1846-1921), німецького мовознавця;
170 років від дня народження Каєтана Абґаровича (1856-1909), польського письменника;
120 років від дня народження Леопольда Івановича Левицького (1906-1973), українського живописця, графіка, одного з основоположників графічного дизайну та реклами;
120 років від дня народження Дезидерія Миллого (1906-1971), українського живописця, графіка, педагога (Словаччина);
80 років від дня народження Джона Кромвелла Мазера (1946), американського астрофізика, космолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (2006).
Ще цього дня:
1960 - Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;
1964 - У США ухвалюють Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;
1970 – Проведення першого комп'ютерного шахового турніру;
1993 - Частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;
2000 - Японці винаходять водневий електромобіль;
2008 - Починається російсько-грузинська війна;
2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.
Церковне свято
День пам’яті святого преподобного мученика Дометія
Святий преподобний мученик Дометій народився в Персії і спочатку був язичником. Прийнявши християнську віру, він вступив до монастиря в Месопотамії, а згодом перейшов до монастиря святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат, де був висвячений на диякона.
Вважаючи себе негідним священства, Дометій залишив монастир і оселився в печері в Сирії, де проводив час у молитвах і пості. Його побожність і чудеса привертали до нього багатьох людей, які приходили за духовними порадами.
Під час правління імператора Юліана Відступника, Дометій був звинувачений у християнстві. Імператорські посланці, знайшовши його за молитвою, наказали йому йти до імператора. Коли Дометій відмовився, його закидали камінням, а печеру завалили. Він загинув мученицькою смертю 363 року.
Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято
Іменини:
Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.
З прикмет цього дня:
Холодно вранці — зима буде рання і морозна. Яка погода до обіду, такою буде зима до грудня. Погода після обіду показує другу половину зими. Ранковий туман швидко розсіявся — чекай на теплий і ясний день. Лелеки збираються у зграї — готуйся до ранньої та холодної осені. Павуків не видно на звичному місці — буде негода. Півці зранку голосно кукурікають — обіцяють спекотний день.
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