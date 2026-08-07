Німеччина засудила запуск балістичної ракети КНДР та закликала припинити ракетні випробування

Міністерство закордонних справ Німеччини засудило запуск балістичної ракети Північною Кореєю, заявивши, що він загрожує безпеці та стабільності в регіоні.

"Ми засуджуємо сьогоднішній запуск балістичної ракети Північною Кореєю, який ставить під загрозу безпеку та стабільність у регіоні", – йдеться в заяві МЗС Німеччини в соцмережі Х.

У відомстві закликали КНДР негайно припинити незаконну розробку, випробування та розповсюдження балістичних ракет відповідно до численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея запустила снаряд у бік вод біля свого східного узбережжя. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив запуск у четвер вранці. Ймовірно, це була балістична ракета. Вона уже впала – жодних наслідків для Японії не зафіксовано.

Джерело: https://x.com/GermanyDiplo/status/2085431213917970741