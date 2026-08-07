У Києві завершився четвертий день наради послів із фокусом на ветеранів, діаспору та протидію дезінформації

У Києві пройшов четвертий день наради керівників закордонних дипломатичних установ України "Нарада послів-2026", під час якої учасники обговорили гуманітарну політику, підтримку ветеранів, співпрацю з українською діаспорою та посилення протидії російській дезінформації, повідомляє пресслужба МЗС України.

Під час засідання заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца наголосила, що гуманітарний напрям залишається одним із ключових у міжнародній діяльності України. Окрему увагу приділили підтримці українців, які постраждали від війни, зокрема дітям, а також ролі Асоціації подружжів українських дипломатів у реалізації гуманітарних і благодійних проєктів.

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що одним із головних пріоритетів держави є системна підтримка ветеранів та їхня успішна інтеграція до цивільного життя. Також учасники наголосили на необхідності формування об'єктивного міжнародного сприйняття українських ветеранів.

Учасники наради домовилися активізувати співпрацю з українською діаспорою, зосередившись на реалізації конкретних проєктів у сферах освіти, професійних мереж, інвестицій і розвитку людського капіталу. Також було наголошено на важливості культурної дипломатії як інструменту просування інтересів України за кордоном.

Окремий блок був присвячений інформаційній безпеці. Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI представив дипломатам практичний посібник із протидії дезінформації, а речник МЗС Георгій Тихий провів тренінг щодо кризових комунікацій, взаємодії з медіа та реагування на інформаційні виклики у країнах перебування дипломатичних місій.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zavershivsya-chetvertij-den-naradi-kerivnikiv-zakordonnih-diplomatichnih-ustanov-ukrayini1